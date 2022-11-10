Son Dakika

Kayseri Argıncık'ta ışık göründü

GÜNDEM 10.11.2022, 07:45
Kayseri Argıncık'ta ışık göründü

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Erkilet Ertuğrulgazi ve Uğurevler Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma töreninin ardından bu sefer de Argıncık Mahallesi’nde ilk konutların temel atma töreni gerçekleştirildi. Yeni projelerle tarihe geçecek adımlar attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Argıncık ’da da kapı aralandı, ışık göründü. Çalışmalarımızı kararlıkla ve ısrarla sürdüreceğiz. Diğer dönüşümlerdeki gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Argıncık Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye  Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri,  muhtarlar, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.

Argıncık Mahallesi’ndeki kentsel yenileme çalışmasının bölgenin kaderini değiştireceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Argıncık Mahallesi’nde kentsel yenileme konutlarının temellerini atıyoruz. Şükür Allah’a her hafta olduğu gibi yoğun bir bereketli hafta geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm, Kocasinan için en önemli gündem maddelerinden birisidir. İhtiyaç olan tüm mahallerde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. 11 farklı bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Oruçreis Mahallemizi Bakanlığımız yürütürken Sahabiye Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyemiz yürütmektedir. Kocasinan Belediyesi ise 9 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışması yürütmektedir. Kentsel dönüşüme ihtiyacı olan Argıncık bölgemizde ise yılmadan, kararlıkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İkinci binamızın ise sözleşmesini tamamladık ve 2023 yılının ilk ayında temellerini atacağız” ifadelerine yer verdi.

Kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “ Şu ana kadar devam eden ve tamamlanan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Yunusemre Mahallemizde 336 konut, Ziyagökalp bölgesinde 718 konut, Uğurevler de 147 konut, Ahievran da 144 konut, Seyranı Mahallesi’nde 840 konut tamamlanmış, toplamda 2 bin 185 konutu teslim etmişiz ve hemşehrilerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşıyorlar. Bin 245 konutun ise inşaatı devam ediyor. Yani bu zamana kadar 3 bin 430 adet konutu kentsel dönüşümle tamamlamışız ve bir kısmı ise devam ediyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Kocasinan’da çok iyi çalışmalar yapıldığını belirterek; “Yatırımdan yatırıma koşan şehrimizde durmadan çalışıyoruz. İlçe belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmaları, özellikle kentsel dönüşümde birlikte hareket ederek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Argıncık Mahallesi’ne gelmişken Alsancak Mahallesi’ne de müjde vermek istiyorum. Alsancak Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın bize olan güveniyle işler hızlı yürüyor. Hem inşaat mühendisi hem de kentsel dönüşüm mimari olan başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyor, tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “Göreve başladığım gün, Kocasinan Belediyemiz açılışına katıldık ve o günden beri açılıştan açılışa katılıyoruz. Vatandaşlarımızın duasını alan başkanımız durmadan çalışıyor” diyerek, konutların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan protokol tarafından dualar eşliğinde butona basılarak Argıncık Mahallesi’ndeki kentsel yenilemenin ilk temelleri atıldı. 

Yorumlar (0)
11
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 13 32
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Real Betis 13 24
6. Atletico Madrid 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Villarreal 14 21
9. Rayo Vallecano 13 21
10. Mallorca 14 19
11. Real Valladolid 14 17
12. Valencia 13 16
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Sevilla 14 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 14 4