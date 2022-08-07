Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali’ne büyük ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali’ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’yi ulusal boyutta etkin bir şekilde kültürel ve sanatsal yönden tanıtmak, geleneksel el sanatlarının değerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam ediyor.

Festivale, Kayseri, İstanbul, Konya, Ankara, Bitlis, Mersin, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Sakarya, Şanlıurfa, Malatya, Sivas, Giresun, Hatay, Eskişehir ve Ordu olmak üzere 17 şehirden 31 sanat dalında 31 sanatçı katılıyor.

Festivalde geleneksel el sanatları icra eden 31 sanatçı, Taş Oymacılığı, Gümüş Telkâri, Tespih Sanatı, Katı', Keçe, Baston Yapımı, Kırkyama, Yazmacılık Ahşap Baskı, Yemeni, Naht Sanatı, Bıçakçılık, Tulum Yapımı, Ebru, Ahşap Kaşık Yapımı, Kemik Tarak, İpli Kukla Yapımı, Okçuluk, Tamzara Dokuma, Cam Sanatı, Ahşap İşçiliği, Sedef Kakma, Hüsn-i Hat, İpek Dokumacılık, Gümüş Savat, Soğanlı Bez Bebek Yapımı, Saraçlık, Lüle Taşı İşçiliği, Adıyaman Geleneksel Giysili Bebek, Çini, Çömlekçilik ve Kemik Şekillendirme-Süsleme gibi 31 el sanatı branşında eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca festivalde sergiler, konserler, söyleşiler, workshoplar gibi renkli etkinlikler yer alıyor.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, Kayseri’nin ve Türk medeniyetinin bir değerini daha “Bir Selçuklu Sarayı: Keykubadiye” isimli sergi ile Kayseri Altın Eller Festivali alanında sanatseverlerle buluşturdu.

Dünyada ilk kez özel tasarlanarak imal edilen Selçuklu Yıldızı şekilli masa üzerinde KAYMEK Eğitmeni Nurcihan Cihan tarafından 2 ay gibi kısa bir zaman diliminde yapılan küpe, kolye, bileklik, halhal ve dekoratif amaçlı Keykubadiye Sarayı’na özgü 125 parça takı tasarımı ve 15 adet el yapımı seramik şekillendirme eseri de festival kapsamında Kale’de sergileniyor.

Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, Kayseri’nin yanı sıra, Edirne, Çanakkale, Afyon, Denizli, Bodrum ve Beyoğlu’nda da düzenlenmişti