Kayseri Akmescit'e 7 milyon liralık asfalt yatırımı

Akmescit Mahallesi’ne yerli ve milli otomobil TOGG ile giden ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, bu bölgede 7 milyon TL maliyetle 7 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi’ne Tomarza yolu üzerinden giriş çıkış yapılan ana yollarda ve mahalle içerisindeki ihtiyaç duyulan kesimlerde alt yapısıyla birlikte 7 milyon TL maliyetle yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Her fırsatta ilçeleri ziyaret eden ve buradaki hizmetleri yerinde incelerken, ilçe sakinleriyle de bir araya gelerek onların taleplerini ve düşüncelerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TOGG’A YOĞUN İLGİ

Başkan Büyükkılıç, Akmescit Mahalle Muhtarı Fahrettin Kılıç ile birlikte mahalleyi gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe ziyaretinde yerli ve milli otomobil Togg ile giderken, ilçe sakinlerinin de Kayseri’de ilk ve tek olan Togg’a yoğun ilgisi oldu. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara, ‘Artık Togg ile geliyoruz. Allah razı olsun, sahip çıkalım inşallah” derken, mahalle sakinleri de “Allah utandırmasın başkanım. Allah’a şükürler olsun” diye dua ettiler.

MAHALLE SAKİNLERİ BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I KUCAKLADI

Mahalle esnaflarını ziyaret eden ve bereketli işler dileyen Büyükkılıç, kıraathanede sohbet ettiği mahalle sakinleri tarafından da kucaklandı. Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen sohbette mahalle sakinlerinin de taleplerini ve düşüncelerini dinledi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Akmescit Mahallesi’ne Tomarza yolu üzerinden giriş çıkış yapılan ana yollarda ve mahalle içerisindeki ihtiyaç duyulan kesimlerde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Verdikleri sözü tuttuklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yol çalışması kapsamında 7 milyon TL maliyetli 7 bin ton asfalt kullanılacağına dikkat çekerek, “Asfalt çalışmaları nedeniyle yüklenici firmamıza ve ekibimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın, 7 bin ton ve 7 milyon TL mali bir karşılığı var. Hayırlı, uğurlu olsun. Bizim en önemli ilkemiz verdiği sözde duran, yapamayacağını söylemeyen, vadettikten sonra da onu hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapan bir anlayış. O açıdan talepler bu doğrultudaydı onu da biz aynen hayata geçirdik. Biz bu insanlara ne yapsak az. Samimi olarak itiraf ediyorum” diye konuştu.

Akmescit Mahalle Muhtarı Fahrettin Kılıç ise Büyükkılıç’a yol çalışması için teşekkür ederek, “Başkanımdan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Mahallem halkı için de çok teşekkür ederim. Yapılan asfalt çok güzel oldu” ifadelerinde bulundu.

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