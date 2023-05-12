Kayseri Akkışla'da sıcak asfalt çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akkışla ilçesinde doğal gaz çalışmaları sonrası zarar gören yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, 16 ilçenin doğalgaza kavuşması için yoğun gayretleri tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı Aralık ayında doğalgaza kavuşan Akkışla ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları da yapıyor. Akkışla ilçe merkezinde doğalgaz çalışmaları sonrası deforme olan yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının sorunsuz, modern ve konforlu şekilde ulaşımı için gayret göstermeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ilçe yollarında araç sürücülerini rahat ettirmek ve trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için mesai gözetmeksizin çalışmaya devam ediyor.