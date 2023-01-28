KAYMEK'ten pastırma doğrama kursu

KAYMEK, pastırmasıyla markalaşan Kayseri’de, ‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’nu yeniden vatandaşlarla buluşturuyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki kurs, eğitim ve kültür faaliyetlerini yürüten KAYMEK, eşsiz lezzeti pastırmasıyla markalaşan Kayseri’de, vatandaşlardan talep doğrultusunda ‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’nu yeniden Kayserililerle buluşturuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşsiz ve asırlara dayanan, kentin zengin mutfak kültürünü de yansıtan sayısız lezzetleriyle Kayseri’yi gastronomi merkezi yapma yönündeki gayretleri sürerken, bu kapsamda KAYMEK, bir ilke imza atarak açtığı 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri' kursunu yoğun talep üzerine yeniden vatandaşlarla buluşturacak.

Zengin mutfak kültürüne sahip Kayseri’nin önemli gastronomi değerlerinden biri olan pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan, KAYMEK’in daha önce iki kez düzenlediği kurs Kayserililerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kayseri’nin dünyaya açılan marka lezzeti pastırmanın sofralara uzanan yoldaki inceliklerini öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik kursun kayıtları sürüyor. Kontenjanlarla sınırlı kursta, pastırmanın tarihsel süreci, doğranması, sunum tekniklerinin yanı sıra diksiyon, stres yönetimi gibi eğitimlerin yer aldığı kurs içeriği kursiyerleri bekliyor.

‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’ ile şehrin tanıtımına da katkı sağlanması ve bu alanda sektörün kalifiye eleman ihtiyacına da cevap verilmesi amaçlanıyor.

KAYMEK Akademi’de yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenecek ‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’ ile ilgili detaylı bilgi almak ve kursa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar www.kaymekonline.com web adresini ziyaret ederek işlemlerini yapabilecek.