KAYMEK'ten kardeş Mostar'da anlamlı etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Bosna Hersek’teki kardeş şehir Mostar’da, Mostar Yunus Emre Enstitüsü’nde mesleki eğitim ve sanat kursları sergi ve sertifika töreni gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bosna Hersek’in Mostar şehri ile imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında ilişkileri yoğunlaştıran Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığı ile sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğine devam ediyor.

Gerek Kayseri gerekse kardeş şehir Mostar’da binlerce gence ulaşan KAYMEK, eğitim ve sanat kursları kapsamında kardeş şehir Mostar’da çalışmalarını sürdürürken, KAYMEK Mostar ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde mesleki eğitim ve sanat kursları sergi ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Büyük ilgi gören sergide filografi, ahşap boyama ve ebru kurslarda yapılan yaklaşık 200 ürün sergilendi. Törende, kursları başarıyla bitiren 160 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber ve KAYMEK eğitimcisi Tarik Zagorčić’in konuşmaları, öğrencilere sertifika takdimi ve ikramın ardından program sona erdi.

Bu kapsamda, kardeş şehir Mostar’da faaliyetlerde bulunan KAYMEK, Mostar tesisinde iki ülke kültürlerinin ortak değerlerinden olan geleneksel el sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak, orada bulunan kardeş şehrin gençlerine bu el sanatlarını öğretmek adına düzenlediği mesleki eğitim ve sanat kurslarına devam ediyor.