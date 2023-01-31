KAYMEK'ten Bir Demlik Sohbet

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından ‘Bir Demlik Sohbet’ sloganı ile apartmanlara ziyaretler gerçekleştiriliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi danışmanları aracılığı ile ailelere yönelik yapılacak ziyaretlerde, ‘bir bardak çayınızı içip, uzman ekibimizle aileye dair konular konuşuyoruz’ anlayışıyla hareket edecek olan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi danışmanları, aileye yönelik konularda vatandaşların sorunlarına parmak basıyor.

Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlamında toplumun gereksinimlerine yönelik sürekli projeler üreterek, bunları hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile bir projesine daha start veriyor.

‘Bir Demlik Sohbet’ sloganıyla hareket edecek olan uzman danışmanlardan hizmet almak isteyenlerin, 0 541 772 19 54 numaralı telefon ile irtibata geçmeleri yeterli olurken, vatandaşlar faaliyetleri sosyal medya ve web sitesinden takip edebilecekler.