KAYMEK'ten 'bağımlılıkla mücadele' etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde hizmet veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Yeşilay ekibini ağırlayarak ‘bağımlılıkla mücadele’ etkinliği düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kentte mesleki eğitim ve kültür sanat faaliyetlerinin öncüsü olan KAYMEK’in bünyesinde vatandaşlara dokunan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, bağımlılıkla mücadele konusunda da hizmet vermek adına girişimlerde bulunuyor.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE YEŞİLAY İLE DAYANIŞMA

Toplumda aileyi temel alarak vatandaşların sorunlarına ve huzuruna yönelik faaliyetlerde bulunan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, aile akademisi ile gençleri evliliğe hazırlamak, telefon ile uzman aile danışmanları aracılığıyla 12 farklı alanda ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermek ve buna benzer pek çok hizmeti hayata geçirmek gibi hizmetlerinin yanı sıra, toplumda bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren Yeşilay ile iş birliği yaparak da bağımlılıkla mücadele noktasında desteğini gerçekleştiriyor.

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Yeşilay ekibini ağırladığı ve ‘bağımlılıkla mücadele’ başlığı altında gerçekleşen eğitimde, Yeşilay’ın faaliyetleri konusunda katılımcıları detaylı olarak bilgilendirdi. Keyifli ve verimli programda katılımcılar, bağımlılık ile mücadele konusunda da önemli bilgiler edindiler.