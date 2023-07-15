KAYMEK'ten 15 Temmuz'a özel sergi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları KAYMEK Sanat Sergisi’nin açılış törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 15 Temmuz ruhunu yansıtan “15 Temmuz ‘Türkiye Yüzyılı Kahramanları’ KAYMEK Sanat Sergisi açıldı.

Tarihi Kayseri Kalesi’nde gerçekleşen serginin açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşhan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, vali yardımcıları, rektörler, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program Büyükkılıç’ın “Bu vatan, toprağın kara bağrında, Sıradağlar gibi duranlarındır; Bir tarih boyunca, onun uğrunda, Kendini tarihe verenlerindir. İleri atılıp sellercesine, Göğsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine, Şu kara toprağa girenlerindir” şiiri ile başladı.

“7 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HALEN İLK GÜN GİBİ HAFIZALARDA”

Başkan Büyükkılıç, darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Bir millet düşünün ki; Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş. Bir millet düşünün ki; vatan, ezan ve bayrak, millet uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. Bir millet düşünün ki, demokrasi uğruna gül bahçesine girer gibi kara toprağa girmiş. 15 Temmuz 2016’da üniforma arkasına gizlenen FETÖ’cü hainlerin darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. 7 yıl geçmesine rağmen o gece ve sonrasında yaşananlar hepimizin halen ilk gün gibi hafızalarında” dedi.

251 şehide Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, “Devlet ve millet hayatına yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7’nci yıldönümünde 251 şehidimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyor, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Aziz milletimiz, geçmişten bugüne türlü kahramanlıklarla, türlü zorluklarla varlığını sürdürmüş, karanlıklardan aydınlığa çıkmış, küllerinden doğmuş, mücadelesinden, azminden, kararlılığından, cesaretinden ve inancından hiçbir şey kaybetmeden dünyaya kök salmıştır” diye konuştu.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk milletinin o gece eşine rastlanmaz bir mücadele ortaya koyduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemiz ve devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve güvenliği konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyada eşine rastlanmaz bir mücadele, kararlılık, cesaret ortaya koyarak bu alçaklığı akamete uğratan Türk milleti, devleti ile omuz omuza bu hayasızlığa dur demiştir. Bu uğurda aralarında askerimiz, polisimiz, işçimiz, öğretmenimiz, öğrencimiz, kadın erkek, genç yaşlı her kesimden 251 canını şehit vermiştir. Bu anlayışla inancından aldığı güç ile vatanını savunan milletimiz, 15 Temmuz’da olduğu gibi her zaman vatanını savunacak ve geleceğe yürümeye Allah’ın izniyle devam edecektir.”

Başkan Büyükkılıç, eğitim verdiği kurslarla ve düzenlediği sergilerle sanatı destekleyen ve sanatçının yanında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) marifetiyle yeni bir sergiyi daha ziyarete açtıklarını ifade ederek, “KAYMEK A.Ş. kursiyerlerin kişisel becerilerini geliştirme, geleneksel el sanatlarımızı gelecek kuşaklara aktarma, mesleki yeterlilikleri artırabilme, özgüven sahibi, verimli, bilgili ve donanımlı bireyler yetiştirme gayesinin yanı sıra düzenlediği seminerlerle, yarışmalarla ve sergilerle milletimizin gönüllerini manevi iklimde yeşertmeye çok şükür devam ediyor” şeklinde konuştu.

İMANLI YÜREKLERİN KAHRAMANLIK RUHU, EŞSİZ BİR SERGİYLE SANATA YANSITILDI

KAYMEK’in 15 Temmuz 2016’da birlik ve beraberlikle yoğrulan imanlı yüreklerin kahramanlık ruhunu eşsiz bir sergiyle sanata yansıtarak gönüllere dokunduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, sergi ile ilgili şu bilgileri verdi: “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmî programı içerisinde yer alan bu özel sergide KAYMEK eğitmenlerinin 23 el sanatı branşında icra ettikleri ve asaletimizi tarihi değerlerimizden aldığımızı gösteren 71 adet sanat eseri yer alıyor. Diorama ve hazır giyim teknikleriyle çalışılmış Ömer Halisdemir’in silüeti, 251 şehidimizin isminin ve resminin yer aldığı Türkiye haritası ile birçok eserin yer aldığı sergide; Kumaş Boyama, Alüminyum Kabartma, Ahşap Yakma, Makine Nakışı, Maraş İşi, Kâğıt Rölyef, Kâğıt Telkâri, Kırkyama, Dekoratif Macun Uygulama, Diorama, Çini Boyama, Cam Altı Boyama, Seramik Şekillendirme, Hazır Giyim, Alüminyum Folyo, Dekoratif El Sanatları, İğne Oyası, Akrilik Boyama, Hüsn-i Hat, Filografi, Tel Sarma, Kurdele Nakışı ve Ev Tekstili gibi birçok el sanatı ve teknik kullanıldı. Gerek kursiyerlerimize gerekse hocalarımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, aziz şehitlerimize, gazilerimize ve şu an dimdik ayakta duran milletimize minnet duyuyor, yürekten teşekkürlerimi ve dualarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.”

Vali Gökmen Çiçek ise 15 Temmuz 2016’da Kayseri’nin tek yürek olduğunu hatırlatarak, “Bugün milletimizin büyük bir kahramanlık gösterdiği, alçaklara karşı büyük bir direniş gösterdiği, bu direnişle de tüm dünyaya örnek olduğu 15 Temmuz’un bir önceki günü. FETÖ’cü bir grup alçak tarafından düzenlenen darbe girişimi bu milletin sinesine çarparak, çoluk çocuk, yaşlı genç, meydanlara çıkarak büyük bir direnişle bu alçak girişime engel oldular. Sadece Türkiye için milat değildi, tüm dünyaya örnek oldu. Türkiye’nin her yerinde meydanlar yüz binlerle doldu. Kayseri’de de yüz binlerce insan meydandaydı. O görüntülere baktığımızda Kayseri’nin nasıl tek yürek olduğunu, Cumhurbaşkanımızın emriyle sokakları nasıl doldurup, hainliğe fırsat vermediğini görüyoruz. O gün hiç düşünmeden dışarı çıkanlara minnet borçluyuz” şeklinde konuştu.

KÜBRA VE CENNET GİBİ KAHRAMANLARI YETİŞTİRDİĞİ İÇİN KAYSERİ’YE DE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİYORUZ

Kayseri’nin iki şehidi Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit’i de rahmetle anan Çiçek, “Kayseri’nin iki tane pırlanta gibi vatan evladı da o gün şehadete yürüdü. Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit. İkisi de şehit oldu. Kübra ve Cennet gibi kahramanları yetiştirdiği için Kayseri’ye de teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu şehir de bundan gurur duymalı. Ayrıca ailelerine minnet duyuyoruz, kendilerine rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak, protokol sergiyi ilgiyle gezdi.