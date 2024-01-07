KAYMEK öğrencilerinden Sarıkamış'a saygı duruşu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören öğrencilerin tiyatral gösterisini izledi. Başkan Büyükkılıç, “Sarıkamış Şehitlerini rahmetle minnetle anıyorum” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Sarıkamış Harekâtı’nın 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şehitleri anma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ellerinde Türk bayrakları ile gençler ve vatandaşlar katıldı.

SARIKAMIŞ DESTANI BİREBİR CANLANDIRILDI

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı sonrası gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Sarıkamış Harekâtı şehitleri, KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler tarafından tiyatral bir gösteriyle anıldı. KAYMEK tiyatro kursunda eğitim alan gençler, çeşitli makyaj teknikleriyle donmuş bir görüntü verilerek Sarıkamış’ı anlatmak adına ağır hareketlerle canlandırma yapıldı. Sarıkamış’ta şehit olan askerlerin şehadetleri canlandırıldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, program ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, şehitleri minnetle anarken,"75 bin gencimizin, askerimizin şehit olduğu o kış şartlarında Allah-uu Ekber Dağları’nda hayata göz yumduğu olumsuz koşullarındaki şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Onların hatıralarını yâd ederken, bu şehitlerimizin şahsında son süreçte 12 şehidimiz ve ondan öncesinde 7’nci yılını hatırladığımız Erciyes Üniversitesi önündeki durakta şehit olan 15 kardeşimizi de ve tabi ki tüm şehitlerimizi hatırlayarak sözlerime devam etmek istiyorum. Ders alırsak, tarih tekerrür etmez" dedi.

AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, “Sarıkamış şehitlerimizin arkasından söylenecek çok fazla söz yok" dedi.