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KAYMEK'li gençler Büyükkılıç'la buluştu

GÜNDEM 28.11.2022, 09:15
KAYMEK'li gençler Büyükkılıç'la buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Matematik, Dikkat, Zekâ ve Motivasyon Atölyesi kapsamında 400 kişilik YKS Hazırlık Grubu öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma ve seminere katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada gençlere seslenerek, “Biz sözde değil, özde öğrenci dostuyuz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, Matematik, Dikkat, Zekâ ve Motivasyon Atölyesi çerçevesinde 12. sınıf ve mezun gruptan 400 öğrenciye yönelik yarışma ve seminer düzenlendi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Programda gençlere seslenen Başkan Büyükkılıç, “Bizlerin geleceği olan yavrularımızın daha donanımlı daha özgüven içerisinde olmaları için KAYMEK’imizin yapmış olduğu çalışmada başarılar diliyorum. Genç dostu bir şehir, değerler konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın Değer Gençlik mantığı içerisinde ödül aldığı bir şehirdir. Bu ödülü sizler hak ettiniz, sizlere layık olma yönünde özen gösteriyoruz” dedi.

DAHA DONANIMLI, DAHA ÇALIŞKAN, DAHA GAYRETLİ…

Büyükkılıç, gençlerin daha donanımlı olması için özen gösterdiklerini belirterek, “Eğitim araçları olarak tabii ki okullarımız var ama KAYMEK bünyesinde gerek ihtisas bağlamında yetkin isimlerle gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle ailelerinizin bizlere emanet ettiği siz yavrularımızın daha donanımlı, daha çalışkan, daha gayretli anlayış içerisinde yetişmelerini sağlama yönünde özen gösteriyoruz. Fiziki koşulları sizlere sınırsız şekilde sunuyoruz” diye konuştu.

“SÖZDE DEĞİL, ÖZDE ÖĞRENCİ DOSTUYUZ”

Kayseri’nin değişik uygarlıklara ev sahipliği yaptığının altını çizen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“5 üniversitesi olan, kadim medeniyetler şehri olan ve hoşgörünün, bilimin merkezi olan şehrinde doğduğumuzu, yaşadığımızı hiçbirimiz unutmayalım ve bunu sahiplenelim. Geçmişte âlimler şehri olarak bilinir, güvenilen insanların huzur şehri olarak bilinir. Biz bu bilinmeyi sürdürmek adına özen ve gayret gösteriyoruz. 375 bin ortaöğretim, 75 bin üniversite öğrencisinin olduğunun bilincindeyiz. Üniversite öğrencilerimize de sahipleniyoruz, onlara imkân ve fırsat veriyoruz. 10 bin öğrencimize, ihtiyacı olan canlarımıza eğitim yardımı dedik, kişi başı 4 bin TL’den toplam 40 milyon TL ediyor, karşılıksız eğitim yardımı veriyoruz. Üniversitede okuyan ağabeylerinize, ablalarınıza çamaşırlarınızı yıkamak bizden diyoruz. Kirada olan canlarımıza su paralarının yarısı bizden dedik. Ulaşımda öğrenciye 140 biniş 155 TL olan fiyatları 100 TL’ye indirdik. Biz sözde değil, özde öğrenci dostuyuz.” 

Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Biz bir olursak, beraber olursak, donanımlı olursak, bir kendimize yeteriz dersek, bize kimsenin gücü yetmez. Sizleri seviyoruz, sizlere başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve Dr. Mehmet Karakaya tarafından, öğrencilere KHOOT programı üzerinden yarışma yapılırken, ilk 100’e giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Program kapsamında, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı KAYMEK Matematik, Dikkat, Zekâ ve Motivasyon Atölyesi öğrencileri belirlendi. Yarışmada ilk 3’e giren öğrencilere Kızılay kırtasiye seti, sürpriz ödüllerin bulunduğu çanta ve laptop hediye etti. 100’e giren öğrencilere de sürpriz ödüllerin verildiği yarışmada ilk 41’e giren öğrenciler de 2022-2023 eğitim-öğretim yılı KAYMEK Matematik Dikkat Zekâ ve Motivasyon Atölyesi’ne seçildi. 

Program sonunda öğrencilere ödüllerini takdim eden Başkan Büyükkılıç, “Tebrik ediyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizden hep bir adım önde olmalısınız” dedi.

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