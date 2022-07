KAYMEK kursiyerlerine Büyükkılıç'tan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)’in yaz kurslarına başlayan öğrencilerini ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, “Gençler konuşsun, gençleri dinleyelim. Varsa önerileri alalım. Onların görüşü bizim için önemli, anlamlı” dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK yaz kursları kapsamında kurs gören gençlerle bir araya geldi. “Genç dostu” belediye olarak her zaman gençlere sunulan hizmetlerin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, yaptığı ziyarette gençlerle sohbet etti.

Büyükkılıç, gençlerin önerilerini, varsa sorunlarını her zaman dinleyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bulunduğumuz konum gereği bir şeyler söylemeyi, sizleri yüreklendirmeyi, önerileriniz varsa onları dinlemeyi her zaman arzu ederiz. Bu dönemde şöyle bir şey öğrendim; hani hep gençlere diyorlar ya sen ne anlarsın. Öyle değil. Tam tersi, ben diyorum ki gençler konuşsun, gençleri dinleyelim. Varsa önerileri alalım. Onların görüşü bizim için önemli, anlamlı. Değerlendirdiğimizde, ilgilendiğimizde haklılık payının olduğunu gözlemleriz. Bu ailelerimiz için de geçerli. Onları anlamaya çalışır, dinlemeye çalışırsak sabırla, birbirimizi anlamaya başlarız. Siz sabırlı olun, büyüklerinize saygıda kusur etmeyin. Kendinizi de özgüven içerisinde mutlaka ifade edin.”

“AĞABEYLİK YAPARAK BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ VERİYORUZ”

Konuşmasında, KAYMEK’in gurur kaynağı bir kuruluş olduğunu ve başarıdan başarıya koştuğunu dile getiren Büyükkılıç, ilçe belediyelerin de aynı çalışmalarının olduğunu ifade etti.

Kayseri’de 16 ilçeyi bağırlarına basarak ağabey kardeş mantığı içerisinde onlara ağabeylik yaparak belediye hizmetlerini verdiklerini dile getiren Büyükkılıç, “Çok şükür, her ilçede de Kadın ve Gençlik Merkezleri’miz var. Sizin aldığınız kursları oradaki yavrularımıza da vermeye çalışıyoruz. Oradakiler de bizim canlarımız, onların da elinden tutmamız lazım. Bana ne demek lüksünde değiliz. Boşver demek lüksünde değiliz. KAYMEK’imiz de gerçekten başarıdan başarıya koşan, herkes tarafından takdir edilen bir kuruluşumuz. Sabırla yöneticilerimiz, sabırla eğiticilerimiz sizlere hizmet etmeye çalışıyor. Benim ricam gitmesem de olur demeyin, gelin. Burada birbirinize sosyal yönden zenginlik oluştursanız o bile kazanım sağlar. Biz sizleri seviyoruz, önerinize açığız. Rahatlıkla bize ulaşabilirsiniz. Başarınız ülkemizin, şehrimizin, ailenizin ve bizim başarımız. Ben değil, biz kültürüyle hareket ederiz. Kayseri bir başka güzel” şeklinde konuştu.

“ADİL BİR ŞEKİLDE AYRIŞTIRMADAN, ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÖNCE İNSAN”

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederken, Türkiye’nin her şehrinin güzel olduğunu ifade ederek, şehirlerin yöneticiler vasıtasıyla daha güzel noktalara taşındığını vurguladı. Büyükkılıç, konuşmasında adil bir şekilde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden önce insan anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Ufukları dolayısıyla daha güzel noktalara taşınır. Her şeyi bitirdik, yaptık anlamında konuşmuyoruz. Eksiklerimiz var mı, var. Tabi siz yaş grubu olarak bilmediğiniz için bu şehrin altyapısıyla, bu şehrin imar uygulamalarıyla geçmişteki konum ve durumlarını bilmezsiniz. Biz sizlere layık olma, ailelerinize layık olma anlamında ekip halinde gece, gündüz çalışıyoruz. Çünkü bulunduğumuz yerleri hava atma yeri, ya da keyif yapma yeri olarak görmüyoruz. Adil bir şekilde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden önce insan, ‘yaratılmışların en şereflisi insan’. Onun hizmetkarı olma anlayışı içerisinde gayret ediyoruz. Hatamız vardır bizim de. Ama art niyetimiz yok. Siz de hatalarımızı bizlere nezaket kuralları içerisinde söylerseniz. Allah razı olsun eksiğimizi tamamladı gözüyle bakarız. Müsterih olun. Biz bu felsefenin sahibiyiz.”

“GENÇ DOSTU ŞEHİR OLARAK CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNDEN ÖDÜL ALDIK”

Kayseri’nin otuz Büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir olduğunu söyleyen Büyükkılıç, kaynakların her yerde aynı olduğunu ama önemli olanın kaynakların yönetimi olduğunu belirtti. Öğrencilere yönelik konuşmasında “Üniversiteler şehrinde yaşadığınızı fark edin” diyen Büyükkılıç, “Ayağınızdaki nimet bunlar. Her bir üniversitemiz de başarıdan başarıya koşuyor. Yarışıyor. Erciyes Üniversitesi TURKOVAC aşısını bulmuş bir üniversite. 80 bin civarında öğrencilerimiz var. Kayseri’mizin adeta eğitim şehri olduğunun en güzel göstergesi. Daha donanımlı, daha nitelikli ve kaliteli olması için biz de elimizden geleni yapıyoruz. İyi bir noktadayız. Yeter mi, yetmez. Başarının daha bir başarısı var. Kayseri böyle güzel bir şehir. 300 bin üzerinde ortaöğrenim öğrencimiz var. Genç dostu şehir olarak Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldık. Değerlendiriyorlar yapılan çalışmaları. Ondan sonra ödüle layık görülüyor. Ömrümüz sizlere hizmet ve çok şükür adanmış olarak geçti ve geçecek. Birbirimizi sevelim. Birbirimize saygıda kusur etmeyelim. Birbirimize sahip çıkalım inşallah başarı her zaman bizi bekliyor. Sağ olun. Var olun. Allah’a emanet olun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yaz kursları kapsamında kurs gören gençlerle yakından ilgilenerek, sınıfları da ziyaret etti.