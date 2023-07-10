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KAYMEK eğitimleri tam gaz sürüyor

GÜNDEM 10.07.2023, 08:00
KAYMEK eğitimleri tam gaz sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 11 farklı birimiyle Kayseri’nin tüm ilçelerinde ve şehir merkezinde 39 tesiste 52 noktada öğrencilere ve kursiyerlere eğitim vermeye devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında amiral gemisi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), bünyesindeki Gençlik Merkezleri’nin Yaz Okulları’nda, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri Yaz Okulu’nda ve Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri Yaz Dönemi’nde birbirinden farklı kurs, ders ve etkinlikler ile öğrencilerin yazlarını keyifli ve verimli geçirebilmeleri adına birçok kurs açtı.

KAYMEK, Yaz Okulları ile öğrencilerin tatil süreçlerinde daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak adına birbirinden farklı kurslarıyla öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri ve yaz tatilini verimli geçirebilmeleri adına Gençlik Merkezleri’nin Yaz Okulları’nda, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri Yaz Okulu’nda ve Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri Yaz Dönemi’nde önemli etkinlikler ve eğitimler düzenliyor.

KAYMEK Kurs Merkezlerinde, 2023 Yılı Yaz Dönemi’nde 9 farklı tesiste sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları ile 18 farklı alanda 79 farklı branşta 3 bin 667 kursiyere eğitimler veriyor. Ayrıca bu dönem bir ilk olarak TOKİ, Erkilet ve Beyazşehir kurs merkezlerinde çocuklara özel branş kursları düzenleniyor. 8-13 yaş aralığındaki çocuklara Resim Sanat Eğitimi, Etkinliklerle Kuran-ı Kerim Eğitimi; 9-13 yaş aralığındaki çocuklara Etkili ve Hızlı Okuma; 10-14 yaş aralığındaki çocuklara İngilizce A1 Seviyesi, Temel Bilgisayar Eğitimi; 11-14 yaş aralığındaki çocuklara Diksiyon Eğitimi; 14-17 yaş aralığındaki çocuklara ise Pastacı Çırağı, Saç Örme ve Saç Şekillendirme, Temel Robotik Kodlama Eğitimi ile çocukların sanatsal becerileri ve kişisel gelişimleri desteklenme amacı güdüyor.

KAYMEK Kurs Merkezleri Müdürü Denizhan Burhan, 3 Temmuz itibariyle yaz dönemine başladıklarını ifade ederek, bu dönem 11 farklı birimde 39 tesiste 52 noktada hizmet verdiklerini dile getirdi. Burhan, KAYMEK Kurs Merkezleri’nde yaz döneminde de ilginin çok fazla olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: “Kayseri Büyükşehir Belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK A.Ş.’de 3 Temmuz itibariyle yaz dönemine başladık. Yaz döneminde bilindiği üzere 11 farklı birimde 39 tesiste 52 noktada hizmet veriyoruz ama yaz dönemi daha bambaşka. İlgi de inanılmaz fazla. Biz Sanat ve Mesleki kurslarımızla, uzaktan eğitim merkezimizle, gençlik merkezlerimizle, aynı zamanda ilçe sosyal yaşam merkezlerimizde toplamda 30’un üzerinde tesisimizde bir eğitim hizmeti veriyoruz. Bu eğitim hizmetlerinde sanat mesleki kurslarımıza 7 bin başvuru yapıldı ancak biz 3 bin 700’ünü kabul edebildik. Diğer taraftan 79 farklı branşımız vardı. Sanat ve Mesleki kurslarımızda çok özel kurslarda açtık bu yıl. 8/17 yaş aralığında çocuk ve gençlerimize özel kurslar açtık. Etkili ve Hızlı Okuma, Yağlı Boyama ve Resim, Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimi, pastacılık. Çok önemliydi bunlar bizim için.”

“SADECE KAYMEK İHTİSAS MERKEZİMİZ YAZ BOYUNCA BİN 200 ÖĞRENCİ VE KURSİYERE HİZMET VERECEK”

Sadece KAYMEK İhtisas Merkezi’nde yaz boyunca bin 200 öğrenci ve kursiyere hizmet verileceğini söyleyen Burhan, “Şu an bulunduğumuz koridorda bütün sınıflarımız dolu. Vatandaşlarımızın yüksek bir teveccühü var. Kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Şu an bulunan kurslarda Etkili Hızlı okuma, İngilizce A1, Almanca, gibi derslerimiz var” dedi.

Burhan, çok güzel bir yaz dönemi başlangıcı yaptıklarını belirterek, “Bu kurslarda biz hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.  Gençlik Merkezlerimizde 3 bin öğrencimiz var. Matematik kampına gelenler var. Robotik Kodlama ile ilgili Robotik Kodlama Atölyesi olanlar var.  8/14 yaş arası yaz grubu dediğimiz grubumuz var. Biraz daha eğlence ama içeriğinde biraz daha değerler eğitimi, Türk İslami Bilginlerinin yer aldığı dersler ve Kur-an’ı Kerim aynı zamanda sosyal, sportif, aktiviteler ve geziler düzenliyoruz. Diğer yanda 3 bin 100 sayısıyla ilçe sosyal yaşam merkezlerinde sanat mesleki ve eğitim ve gençlik merkezlerini kapsayan çok güzel bir yaz dönemi başlangıcı yaptık. Toplamda 12 bin öğrencimiz var” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Burhan, “Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kurslarımız ücretsiz olarak bu kurslarda biz hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Yüksek bir teveccüh gösterdiler. KAYMEK’i her zaman tercih ediyorlar. Ama yaz döneminde daha coşkuyla sahiplendiler” ifadelerini kullandı.

 

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