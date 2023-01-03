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KAYMEK Akademi'den kış kursları

GÜNDEM 03.01.2023, 10:15
KAYMEK Akademi'den kış kursları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın, çocuklar ile yetişkinlere yönelik düzenlediği kış kursları, KAYMEK Akademi’de tüm hızıyla devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentte yerel yönetim hizmetlerini titizlikle yürütürken, bir yandan da kültür sanat etkinliklerini sürdürüyor. Gençler başta olmak üzere Kayserili vatandaşların ilgi odağı olan Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, geniş kurs çeşitliliği ve kaliteli hizmetiyle gençlerin ve yetişkinlerin göz bebeği oldu. 

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’ndan çok memnun olduklarını, kaliteli zaman geçirdikleri için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, eğitimin çok başarılı olduğunu dile getirdiler. 

Konservatuvara gelen kursiyerlerden Melike Durgun, “Hafta içi geliyorum. 19.00 -22.00 arası sürüyor kurslarımız. Ama 17.00’de gelerek, çalışıyoruz hepimiz. Parçaya çalışıp geliyoruz ve bence çok iyi ilerliyoruz. Kurslar güzel gidiyor. Zaman olarak bizlere yetiyor. Öğrenmemiz için yeterli bir zaman olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Kursiyer Vehpi San ise konservatuvar hocalarının çok iyi olduğunu ifade ederek, “Konservatuvar kurslarını geçen yıl kış dönemi ve yaz döneminde takip etmiştim. Şimdi kış döneminde yeniden kayıt yaptırdık. O gün, bugündür takip ediyoruz. Son derece başarılı kurslar geçiriyoruz. Çünkü bize kurs veren hocalarımız son derecede başarılı insanlardan oluşuyor. Toplumsal hizmet olarak görüyoruz, bundan da çok memnunuz” şeklinde konuştu. 

“YAŞIM 63 ÇOCUKLUĞUMDAN KALAN BİR HEVESTİ BENİM İÇİN”

63 yaşındaki kursiyer Abdullah Anbar da, “Bu saz kursunu açtıkları için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyorum. Bütün gençlere de tavsiye ediyorum. Yaşım 63 çocukluğumdan kalan bir hevesti benim için ama şimdi fırsat bulabildik. Tüm gençlere tavsiye ediyorum” diye konuştu. 

“BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

İbrahim Erbakırcı ise, “Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Müzik yapmak istiyoruz ama bilmiyoruz. Ön ayak oldu. Konservatuvarı açtılar çok memnunuz” derken, kursiyerlerden Gülnazi Karıca da “Her şey çok güzel ilerliyor” diyerek, şöyle konuştu:

“İki dönemdir konservatuvara geliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda gerek ulaşım olsun, gerek hocalarımızın ilgisi olsun, her şey çok güzel ilerliyor. Çok memnunuz. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Burada bizlere ders veren hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Katılım sağlayan arkadaşlarımızla da gayet güzel ortamlar oluşturabiliyoruz.”

Piyano eğitimi alan Melisa Demirduman ise, “Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’na piyano eğitimi için geliyorum. İki gün olmasına rağmen aslında gayet iyi. Almış olduğumuz eğitimler ve hocalarımız çok iyi. Bir de Güzel Sanatlar’a hazırlık için kayıt yaptırdım. Onu da heyecanla bekliyorum. Burada küçük yaştaki kardeşlerimiz, hem benim gibi gençler hem de ebeveynlerimiz geliyor. Toplumumuz için faydalı bir proje olarak görüyorum. Aktivite edinmek isteyen insanlar buraya gelip kayıt yaptırarak, eğitim alıyorlar” ifadelerini kullandı. 

“2 BİN 500 KİŞİ YAZ KURSUNDA, 2 BİN 500 KİŞİ KIŞ KURSUNDA ÖĞRENCİ OLUYOR”

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar hocalarından Namık Kemal Bilgin de, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi: 

“2022 -2023 yılı itibariyle 2 bin 500 kişi yaz kursunda, 2 bin 500 kişi kış kursunda öğrencimiz oluyor. Tabi kursiyerlerimiz içinde yarıya yakın çocuk gruplarımız mevcut. Yaz kurslarında hafta içi, kış kurslarımızda hafta sonu derslerimiz oluyor. Verdiğimiz eğitimlerde Milli Eğitim’e ve Halk Eğitim’e bağlı olarak sertifika vermekteyiz. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda 18 branşta eğitim verilmektedir. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği ve kadınlar koromuz. Şunu da belirtmek isterim, kadınlar korosu Türkiye’nin birçok yerinde yok. Onun bir farkındalığı var. Duruma göre halk konserleri yapıyoruz.”

“MEMDUH BAŞKAN HİÇBİR ZAMAN DESTEKLERİNİ ESİRGEMEDİ”

Başkan Büyükkılıç’ın çok büyük katkıları olduğunu ifade eden Bilgin, “Kayseri’ de konservatuvarımızın 37. yılı bu zamana kadar birçok belediye başkanımızın destekleriyle 250 kişi ile başladığımız okulumuzda bugün 5 bin kişi eğitim görüyor. Yönetimimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın çok büyük katkıları var. Çünkü biz burada sanat adına ne yaparsak yapalım, hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Dolayısıyla başta Başkanımız olmak üzere, arkada kocaman bir ekip var, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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