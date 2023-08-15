Kaymakam Sevgili'den Meriç Nehri'ndeki seddeye kontrol
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindeki yetkililer, Meriç Nehri'ne deniz suyunun karışmaması için yapılan seddeyi kontrol etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Debisi düşen Meriç Nehri'ne deniz suyunun karışmaması için geçtiğimiz yıllarda yapılan sedde, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindeki yetkililer tarafından kontrol edildi.
Seddenin çiftçiler için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Kaymakam Sevgili, kuraklık riskine karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Kaymakam Sevgili, İpsala'da sulama amacıyla kullanılan Meriç Nehri'nin suyuna deniz suyunun karışmasını engellemek için yapılan seddenin faydası olduğunu belirterek, "Yağışların yetersiz olması dolayısıyla Meriç Nehri debisinin düşmesiyle deniz suyunun nehre karışması tehlikesine karşı yapılan set, çiftçilerimiz için çok büyük bir öneme sahip oldu. Kuraklık riskine karşı İpsala ilçesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Tüm çiftçilerimize bol bereketli bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.
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