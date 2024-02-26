Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz, Pagev Meslek Lisesi'nde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni haftaya bayrak törenine katılarak başladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni haftaya bayrak törenine katılarak başladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katıldı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan öğrencileri yalnız bırakmıyor. Yeni haftaya Gebze Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlayan Başkan Büyükgöz, öğrencilere bayrak töreninde eşlik etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,“Değerli gençlerimiz, yarınlarımız hepinize iyi haftalar diliyorum. Gelişen teknoloji ve sanayileşmenin geldiği noktada aranan eleman durumundasınız. Evet, geldiğimiz noktada aranan elemansınız ama artık günümüzde kimse diplomaya ne yazık ki para vermiyor. Artık insanlar bilgiye para vermeyi ve bilgili insanlar ile çalışmayı tercih ediyor. En iyi üniversiteden mezun olmanın artık bir önemi kalmadı. Peki bilgiyi nasıl alacağız nerden ulaşacağız sorusunun cevabı ise şu an bilginin kaynağında, merkezindesiniz.

Sizler öyle bir altın bilezik dükkanının içerisindesiniz ki o bileziği bileğinize takmadan çıkarsanız kabahat sizin olur. O nedenle fırsatları iyi değerlendirmeyi ve bilgiyi kaynağından öğrenmeyi ihmal etmeyin” dedi.