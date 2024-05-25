Kaymakam her sabah bir köyde vatandaşı dinliyor

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman her hafta bir köyde sabah namazında köylü vatandaşlar buluşup köylerin sorunlarını ve vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğünce oluşturulan Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ilçeye bağlı Gümüşdere köyünde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Her hafta Cuma günleri köylerde vatandaş ile buluşan Kaymakam Kahraman köylerde bulunan eksikleri yerinde görüp köylü vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman’a Gümüşdere Köyü ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Müftü Vekili Sadi Temiroğlu eşlik etti.