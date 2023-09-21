Kayıp olan şehit babasının cansız bedenine ulaşıldı

Edirne'de Yeni Mescit Mahallesi Şehit Hakan Korkmaz Sokak’taki evinden dışarıya çıkan ve aynı zaman şehit Hakan Korkmaz’ın da babası olan Dursun Korkmaz geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana otomobili ile evinden ayrılmış ve o günden beri kendisinden haber alınamamıştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ailesinin durumu Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesinin ardından Korkmaz’ın bulunması için arama çalışmalarına başlanmıştı.

Dursun Korkmaz’ın aramaları sırasında dün Keşan Beyendik yolundaki meşelik alanda cansız bedenine yakınları tarafından ulaşıldı.

Cesedin bulunmasının ardından jandarmaya haber verildi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da cenazenin bulunduğu koruluk alana gelerek aile yakınları ile görüştü.

Aramalar sırasında Korkmaz’ın evinden ayrıldığı otomobil de cenazeye 5 metrelik bir alanda bulundu.

Korkmaz’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.