Kayıp mürettebatın aranması sürüyor

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz Perşembe günü 51 metre derinliğe gömülen kargo gemisindeki kayıp mürettebatın arama kurtarma çalışmaları 4. gününde de 852 personelle sürüyor. Çalışmalar havadan ve karadan devam ederken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde istişareleri gerçekleştiriyor.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi'nde 15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN A İsimli ticari gemide bulunan kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde de 852 personelle havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde aralıksız devam ediyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "BATUHAN A" isimli ticari gemideki kayıp mürettebatımıza ulaşmak için havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde kesintisiz devam eden çalışmaların yürütüldüğü AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’nde istişareleri gerçekleştirip yetkililerden bilgiler alırken, bir yandan da gemide bulunan mürettebatın yakınlarını ziyaret ederek, sürdürülen çalışmalarla ilgili kendilerini bilgilendirdi.