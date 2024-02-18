Kayıp mürettebat için su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmalarına devam
Bursa'nın Karacabey ilçesi 4 mil açığında 6 mürettebatı ile sulara gömülen kargo gemisindeki kayıp 5 mürettebatın bulunması için çalışmalar sürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yanal taramalı sonar cihazı ile alan taraması ile şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - "BATUHAN A" adlı kargo gemisindeki mürettebatın arama kurtarma çalışmalarında, bugüne kadar su üstünden botlar, su altı görüntüleme ve sonar sistemlerimizle çalışmalar sürüyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalarda bugün itibarıyla; Yanal Taramalı Sonar cihazının alan taraması ile şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmaları devam ettiğini duyurdu. Vali Demirtaş, kayıp mürettebat için devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|26
|67
|2. Galatasaray
|25
|66
|3. Trabzonspor
|26
|43
|4. Beşiktaş
|25
|40
|5. Kasımpasa
|26
|39
|6. Rizespor
|26
|36
|7. Antalyaspor
|26
|35
|8. Sivasspor
|26
|34
|9. Başakşehir
|25
|33
|10. A.Demirspor
|26
|32
|11. Samsunspor
|26
|30
|12. Ankaragücü
|25
|29
|13. Hatayspor
|26
|29
|14. Kayserispor
|25
|29
|15. Alanyaspor
|26
|29
|16. Karagümrük
|26
|28
|17. Gaziantep FK
|26
|28
|18. Pendikspor
|26
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|22
|52
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|23
|43
|4. Bodrumspor
|23
|42
|5. Sakaryaspor
|23
|40
|6. Boluspor
|23
|36
|7. Ahlatçı Çorum FK
|23
|35
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|22
|32
|10. Erzurumspor
|23
|30
|11. Keçiörengücü
|23
|29
|12. Manisa FK
|23
|27
|13. Ümraniye
|22
|27
|14. Adanaspor
|23
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|23
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|57
|2. Arsenal
|25
|55
|3. M.City
|24
|53
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|24
|41
|7. Brighton
|25
|38
|8. Newcastle
|25
|37
|9. West Ham United
|25
|36
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
|12. Fulham
|25
|29
|13. Bournemouth
|24
|28
|14. Brentford
|24
|25
|15. Nottingham Forest
|25
|24
|16. Crystal Palace
|24
|24
|17. Luton Town
|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|25
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|62
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Betis
|24
|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
|24
|27
|13. Villarreal
|25
|26
|14. Rayo Vallecano
|25
|25
|15. Sevilla
|25
|24
|16. Mallorca
|24
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|25
|8