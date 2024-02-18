Kayıp mürettebat için su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmalarına devam

Bursa'nın Karacabey ilçesi 4 mil açığında 6 mürettebatı ile sulara gömülen kargo gemisindeki kayıp 5 mürettebatın bulunması için çalışmalar sürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yanal taramalı sonar cihazı ile alan taraması ile şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - "BATUHAN A" adlı kargo gemisindeki mürettebatın arama kurtarma çalışmalarında, bugüne kadar su üstünden botlar, su altı görüntüleme ve sonar sistemlerimizle çalışmalar sürüyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalarda bugün itibarıyla; Yanal Taramalı Sonar cihazının alan taraması ile şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmaları devam ettiğini duyurdu. Vali Demirtaş, kayıp mürettebat için devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.