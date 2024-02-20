Kayıp mürettebat için aramada 6. gün.. Bulunan eşyalar detaylı şekilde inceleniyor

Bursa Karacabey'in 4 mil açıklarında geçen Perşembe günü batan 'BATUHAN A' adlı kargo gemisindeki kayıp 5 mürettebatın arama kurtarma çalışmalarında bugün 6. gün... Bölgede su üstünden botların yanı sıra su altı görüntüleme ve sonar sistemleriyle çalışmalar sürüyor.BURSA (İGFA) - İçinde 6 mürettabatı ile birlikte Karacabey'in kuzeyi 4 mil açığında 51 metre derinliğe gömülen kargo gemisinin kalan 5 mürettabatı için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, BATUHAN A adlı ticari gemide bulunan kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmalarında 6. gününde 571 personeli ile havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Karacabey Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, burada batan gemide ve bölgesinde ekipler tarafından bulunan eşyaları inceleyerek yapılan tarama çalışmaları hakkında yetkililerle birlikte değerlendirdi. Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur'un da hazır bulunduğu karakol ziyaretinde, bulunan eşyalarla ilgili yakından inceleme yapıldı.

Öte yandan AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde de Vali Demirtaş'ın koordinesinde gemideki mürettebata ulaşmak için denizden, havadan ve karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarında gelinen son durum ile ilgili toplantılar devam ediyor.