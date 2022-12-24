Kayıp adamdan kötü haber
Bilecik’in Pazaryeri ilçesi evinden ayrılıp tekrar geri dönmeyen 82 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu.Sedat CEYLAN (BİLECİK İGFA) İlçe bağlı Fıranlar köyündeki evinden dün saat 15 civarı ayrılıp tekrar geri dönmeyen 82 yaşındaki Mehmet Karakaş’ı arama çalışmaları gece boyu devam ederken yaşlı adamın cesedi, köye 4 kilometre uzaklıktaki Kuzguncuk mevkisi ormanlık alanda sabah saatlerinde bulundu.
Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmalarına İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Bilecik İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Muzaffer Sandal, Jandarma ekipleri, AFAD, AKUT, İHH, ANDA, Edebali Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden oluşan 112 personel ve köylü vatandaşlar katıldı.
Yaşlı adamın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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