Kayaşehir’in minik ziyaretçileri

Nevşehir 75. Yıl İlkokulu öğrencileri, Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan tarihi Kayaşehir’i gezdi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 75. Yıl İlkokulu 2 ve 3. Sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi derslerindeki ‘Tarihi ve Kültürel Yapılar’ konusu için bugün Nevşehir Kalesi eteklerindeki tarihi Kayaşehir’i ziyaret etti. Öğrenciler, dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen ve son dönemde bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdikleri merkezi Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde görevli rehberler eşliğinde gezdi.

Kayaşehir içerisinde yer alan tarihi bezirhaneler, yaşam alanları, ticarethaneler ve su tünellerini büyük bir hayranlıkla gezen öğrencilere, belediye görevlileri tarafından bölgenin tarihi hakkında bilgiler verildi.