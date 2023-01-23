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Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
GÜNDEM 23.01.2023, 10:03
Bursa’nın Gemlik ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi için itfaiye ekipleri seferber oldu.Sedat CEYLAN / BURSA (İGFA) - Gemlik'in Şahinyurdu Mahallesi'nde bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtulamayınca 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede koordineli çalışmalarla kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarılarak sahibine teslim etti.
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