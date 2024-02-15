Kayalıklarda mahsur kalan hayvanı Jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanı jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te İnhisar İlçesi kırsalında iki adet küçükbaş hayvan kayalıklarda mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden mahsur kaldıkları kayalık bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi.