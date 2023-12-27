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Katma değerli ihracatın ‘anahtarı’ tasarımda

GÜNDEM 27.12.2023, 17:05
Katma değerli ihracatın ‘anahtarı’ tasarımda

Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nın kazananları belli olduİSTANBUL (İGFA)  - Türk tekstil sektörü, Ticaret Bakanlığı himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen, Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nda bir araya geldi.

Yarışmanın kazananlarının ödüllendirildiği organizasyonda konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Sektör olarak sadece yakın geleceği değil, yarınlarımızı da düşünüyoruz. Sektörümüzün geleceği ise tasarımdan geçiyor. İhracat birim fiyatlarımız da Türk kumaşının marka olduğunu bize gösteriyor. Tasarımı, katma değerli ihracatın kilit unsurlarından biri olarak görüyoruz. Geleceğin ve katma değerli ihracatın anahtarı tasarımda.” dedi.
 
Yarışmada Seçil San birincilik ve Singer özel ödülü, Gülşah Yılmaz ikincilik, Arife Gedik üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.

İpekyol özel ödülünün sahibi ise Betül Tezcan oldu. Singer de tüm finalistlere dikiş makinesi hediye etti. Yarışmada ikinci olan Gülşah Yılmaz, ödülünü salonda bulunan kızını sahneye davet ederek aldı.
 
Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Bugün ülkemizde bin 294 Ar-Ge ve 325 tasarım merkezi bulunuyor. Tekstil sektörümüz 53 tasarım merkeziyle, bu alanda liderlik koltuğunda oturuyor. Ar-Ge’de de 50 merkezle yine üst sıralarda. Genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında yarışmaların ayrı bir yeri var. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz Ticaret Bakanlığımızın da destekleriyle örnek projelere imza atıyor.  İTHİB, 18 yıldır uluslararası düzeyde kumaş tasarım yarışmasıyla genç yetenekleri destekliyor. O yeteneklerin büyük bölümü bugün markalarımız için tasarım yapıyor, koleksiyon hazırlıyor. Elbette tüm bu yatırımların, yaratıcı fikirlerin meyvelerini önümüzdeki yıllarda daha çok toplayacağız. Bu yıl küresel talepteki daralma nedeniyle bazı sektörlerde düşüş yaşanıyor. Tekstilin de aralarında bulunduğu 12 sektörümüzün ihracatında düşüş var. Ancak 2024’de tablonun tersine döneceğinde inanıyorum. Her yıl daha da güçlenen tasarım kapasitemizle, tekstil ve hazır giyimin şampiyonlar liginde ülkemizi daha üst sıralara taşıyacağız. Tasarımın değer üzerinde net bir çarpan etkisi var. Üzerine inovasyon ekleyip, bir de markalaştırdığımızda fiyatı daha da artıyor.” diye konuştu.

Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nda ilk üçe kalan finalistler; Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle yurt dışında eğitim ödülü ve 6 ay yabancı dil eğitimi ödülü kazandı. Yarışmanın birincisi 200 bin TL, ikincisi 150 bin TL, üçüncüsü ise 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

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