Katliam değil, soykırım!

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği'nin düzenlediği Hocalı soykırımı anma programına Türk dünyasının Milletvekili merhum Ganire Paşayeva'nın kız kardeşi Kemale Paşayeva konuşmacı olarak katıldı.KOCAELİ ( İGFA) - Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir ve Kocaeli Şairler Yazarlar Derneği Başkanı Taylan Katak'ın ev sahipliğinde düzenlenen program, Başta 25 Şubat/ 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycan Türkü sivillerin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve Rusya’nın 366. Motorize Piyade Alayının da desteği ile gerçekleştirdiği Hocalı Soykırımı kurbanlarına olmak üzere, tüm şehitlerimizin ruhlarına armağan edilmek üzere Din görevlisi Numan Uysal tarafından okunan Kur’anı kerim ve ardından Diyanet Birlik Sendikası Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ali Karadaşlı tarafından zulüm altında ki tüm mazlumlar için edilen dualar ile başladı.

KATILIM YOĞUN OLDU

İzmit Belediye Başkan Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatör Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray BODUR, Cem Serhat DAYANÇ, Prof.Dr. Gençay Zavotçu, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliğini temsilen, Şaban Arlı, Süleyman Pekin, Erdoğan Davut, Gürkan Uysal, Eren Elmalı, Ramazan Sevinç, Adem Yaman, Alpay Aydemir, Soner Kılıç, Eyüp Altındağ, Hafız Osman Saraç, Sema Aslan, Mustafa Çalım, Gökhan Önal, Dilek Dila Mert, Recep Koçak, Halime Alademir, Recep Sarısakal ve çok sayıda Türk Milliyetçisi öğrenci katıldı.

DOĞRU İFADE KATLİAM DEĞİL SOYKIRIMProgram da konuşan Kemale Paşayeva katliam ifadesinin her anlamda yanlış olduğunu o gün orada yaşananların Soykırım olarak ifade edilmesi gerektiğini, soykırımı gerçekleştiren Ermeni vandaları’nın dertlerinin Azerbaycan olmadığını, işledikleri her vahşi cinayetin ardından Türkiye’yi kast ederek atalarının intikamını almak için yaptıklarını her platformda yazılı ve sözlü beyanları olduğunu belirterek, Hocalı Şehitleri Türk olmanın bedelini ödediler ruhları şad olsun dedi.

TÜRK DÜNYASI SEVDALISI İDİ

Ablası Merhum Ganire Paşayeva’dan bahsenden Kemale Paşayeva; Ablasının bir Türk Dünyası Sevdalısı ve dava insanı olduğunu belirti.

Ganire Paşayeva Uluslarası Platformlarda sadece Azerbaycan için savaşmadı. Ganire Paşayeva Azerbaycan’la beraber Bütün Türk Dünyası ve Türkiye için de savaştı.

TÜRK DÜNYASININ GÜCÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜDÜR

Ganire Paşayeva’nın bütün ömrü Türk Dünyasının birliği ve beraberliği için çalışmakla geçti. Ganire Paşayeva “Türk Dünyasını gücü Türkiye’nin gücüdür” diyerek, bu gücü kazanmanın tek yolunun da “Dilde, Fikirde ve İşte birlikten”geçtiğini savundu.

GÜÇLÜ AZERBAYCAN BÜYÜK TÜRKİYE

Azerbaycanın büyük lideri Haydar Aliyev’in kurduğu Güçlü Azerbaycan Devleti ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Büyük Türk Devletlerinin güçlü kardeşlik bağları Tüm Türk dünyasına umut olmuştur, gelecek yüzyıl Türkiye’nin dünyada enerji dahil dünya siyasi ve ticari hayatının her alanında söz sahibi olacağı gelecek asrın Türkiye’nin önderliği ve tüm kardeş Türk Devletlerinin birlik ve beraberliği ile Türk asrı olacağını, olması gerektiğini vurguladı.

TEK KORKULARI TÜRK DÜNYASININ BİRLİK VE BERABERLİĞİ İDİ

Karabağ’ın Azerbaycan toprakları olduğunu hem Ermenistan devleti hem de ermeni diyasporası kabul ediyordu diyen Paşayeva!

Ermenilerin ve müttefiklerinin tek derdi Türkiye ve Türk İslam Coğrafiyasının büyüklüğü ve güçlenmesi endişesi idi. Bu yüzdenTürkiye ve Türk Dünyasını bir birinden koparmak için yapmadıklarını bırakmadılar.

Türk dünyası bir olmasın diye ve Türklerden intikam almak için Türklerin diğer Türk Devletleri ile bağlantısını kopartmak için bu cinayetleri işlediler.

ALABİLİYORSANIZ GELİN ALIN DEDİLER, GİRDİK ALDIK

Karabağ’ı kanla aldık alabiliyorsanız gelin alın dediler, biz de Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in başkomutanlığında ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye’mizin destekleri ile gittik ve aldık, şehitlerimizin ruhları şad olsun, Cumhurbaşkanımız Aliyev ve şanlı ordumuz şehitlerimizin ruhlarını şad etmişlerdir diyerek mutluluğunu dile getirdi.

PROGRAMIN SONUNDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Şair Eyüp Cüce’nin Ganire Paşayeva’ya yazdığı duygu dolu şiirin okunmasının ardından Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı’nın hazırladığı Ganire Paşayeva' nın ve bozkurt resminin bulunduğu Azerbaycan ordusunun Karabağ’a girişini gösteren tablo programın en genç dinleyicisi Poyraz Talha ÖNAL tarafından Kemale Paşayeva’ya alkışlar ile hediye edildi.