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Katarakttan korkmayın!

GÜNDEM 13.07.2022, 15:00
Katarakttan korkmayın!

Dünyada her yıl 25 milyon kişinin katarakt olduğunu hatırlatan Op. Dr. Tuncay Sezgin, hastalığa yakalananların hiç bir endişeye kapılmadan görme kaybından kolay bir operasyonla kurtulabileceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve görme kaybına yol açan katarakt hakkında bilgi verdi. Katarakt operasyonlarının korkulacak kadar zor olmadığını belirten Sezgin, “Katarakt, göz içinde bulunan ve dışarıdan gelen ışığın retinaya iletilmesini sağlayan merceğin saydamlığını yitirerek matlaşması ile ortaya çıkan ve görme duyusunun azalmasıyla sonuçlanan bir göz hastalığıdır. Katarakt, sıklıkla yaşlanmanın bir sonucu olarak görülse de, doğuştan ve sonradan çeşitli dış etkenler nedeniyle gelişim gösterebilmektedir” dedi.

NASIL ANLAŞILIR?

Katarakt belirtileri ile erken teşhisi kolay bir göz hastalığı olduğunu söyleyen Op. Dr. Tuncay Sezgin, başlangıç aşamasında görmede hafif bulanıklık, algılanan renklerde solma, özellikle gece ışıklarda dağılma belirtileri ile kendini gösterdiğini dile getirdi. Sezgin, “Başlangıç seviyesinde daha güçlü bir ortam aydınlatması ile numaralı gözlük kullanımı görüşüm iyileşmesine katkı sağlayabilmektedir. İleri aşamalarda ise hem yakın görme hem de uzak görme ileri derecede bozulmaktadır. Ayrıca ışığa adaptasyon yavaşlar ve loş ışıkta görme zorlukları meydana çıkar. Kişinin zamanla kişinin günlük aktivitelerini tek başına yapılması güçleşir” diye konuştu.

TEK ÇARE AMELİYAT

Katarakt tedavisi için tek kalıcı yöntemin cerrahi operasyon olduğunu belirten Op. Dr. Tuncay Sezgin, operasyonun endişe yaratacak kadar zor olmadığını ifade etti. Sezgin, “Kataraktın ameliyatsız olarak kalıcı olarak tedavisi mümkün değildir. Operasyonda; hastanın kataraktlı göz içi lensi alınarak, yerine yapay göz içi mercek uygulanmaktadır. Ameliyat damla anestezi ile göz uyuşturulduktan sonra yapılır. Hasta operasyon sonrası aynı gün taburcu edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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