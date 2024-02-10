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Kasten öldürme suçundan aranıyordu, yakalandı
GÜNDEM 10.02.2024, 08:44
Adıyaman'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA).- Adıyaman'da kasten öldürme suçundan aranan ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamada "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." denildi.
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