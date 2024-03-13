Kastamonu'ya 8,2 milyar TL'lik dev proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kastamonu'da 25 ayrı karayolu projesinin çalışmalarının devam ettiğini ve bölgenin en önemli projelerinden birinin de Kırık Barajı Varyant Yolu olduğunu belirterek, 20,4 kilometrelik Kırık Baraj Varyantını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiklerini belirtti.KASTAMONU (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kastamonu Kırık Varyantı Şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu'nun, dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu ve Azdavaydaki Çatak Kanyonu ile alternatif turizm potansiyeli yüksek olan bir şehir olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Kastamonunun hayvancılık ve tarım sektörünü sanayiyle bir arada buluşturan örnek şehirlerden biri olduğun söyledi. Orman sanayinden-madenciliğe, tekstilden-turizme, enerjiden-sağlığa her alanda Kastamonu'nun yer aldığını ifade eden Uraloğlu, bu nedenle ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini anlattı.

Bakan Uraloğlu, Bakanlık olarak yaptıkları altyapı yatırımlarda tek bir hedeflerinin olduğunu söyleyerek, O da şehirlerimizin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirerek insanımızın hayat standardını yükseltmektir. Bu kapsamda Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Kastamonunun ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 53 milyar 930 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 338 kilometreye, 1 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 323 kilometreye çıkardık. 2016 yılında açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Çankırı-Kastamonu arasını 2,5 saatten 1,5 saate düşürdük. 154 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 3 bin 571 metre uzunluğunda 103 köprü vardı, bunu 9 bin 348 metre uzunluğunda 219 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 180 metre uzunluğunda 2 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz diye konuştu. Kastamonunun 478 metre uzunluğunda 3 tüneli olduğunu, buna 10 bin 968 metre uzunluğunda tünel daha eklediklerini altını çizen Uraloğlu, söz konusu çalışmalarının yanı sıra sel zararlarını da giderme çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

YÜZDE 29,5 FİZİKSEL GERÇEKLEŞME SAĞLANDI

Bakan Uraloğlu; şu anda da 25 ayrı karayolu projesinin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak bölgenin en önemli projelerinden birinin de Kırık Barajı Varyant Yolu olduğunu açıkladı. 31 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol olarak hizmet veren Kastamonu-Çankırı İl Sınırı Yolunun 7 kilometrelik bölümünün inşa çalışmaları devam eden Kırık Barajının suları altında kalacağını anımsatan Uraloğlu, Bu nedenle yolun bu kesiminde güzergahı değiştirerek 20,4 kilometrelik Kırık Baraj Varyantını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Proje bedeli 8,2 milyar lira ve proje kapsamında 5 bin 330 metre uzunluğunda 1 adet Çift Tüp Tünel, 279 metre uzunluğunda 1 adet Tek Tüp Tünel, 686 metre uzunluğunda 2 Çift Viyadük, 6 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet hemzemin kavşak bulunuyor. Proje genelinde şu anda yüzde 29,5 fiziksel gerçekleşme kaydettik diye konuştu. Küre Uzunöz Tünelinin inşasının da devam ettiğini belirten Uraloğlu, tünelin inşasında ise yüzde 15,5 fiziksel ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

54 YILLIK HİKAYE MUTLU SONLA BİTTİ

Bakan Uraloğlu, Kastamonudaki çalışmaları sadece karayolu yatırımları ile sınırlı tutmadıklarının da altını çizdi. Kastamonu ulaşım altyapısını tüm ulaşım modları ile bütünleşik bir şekilde planladıklarını anlatan Uraloğlu, Kastamonunun 1959 yılından beri atıl bırakılan havalimanının yerine 2013 yılında 1.5 milyon yolcu kapasiteli modern bir terminal binası yaparak bu hikâyeyi mutlu bir son ile bitirdiklerini kaydetti. 2023 yılında da 60 binin üstünde yolcunun Kastamonu Havalimanı ile yolculuk yaptığını anlatan Uraloğlu, bu sayede Kastamonu ve civarındaki turistik bölgeler ile Ilgaz Kayak Tesisleri'ne ulaşım kolaylığı sunarak turizm sektörüne katkı sağladıklarını ifade etti.