Kastamonu'da sel sonrası 16 gündür aranıyordu... Cansız bedenine ulaşıldı!
Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan ve 16 gündür arama çalışmaları süren 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın cansız bedenine Sinop'ta ulaşıldı.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, ekiplerin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Hatırlanacağı gibi Kastamonu Küre'de meydana gelen sel de, kayıp vatandaş için "Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi" çalışmalarına aralıksız sürdürmekteydi.
Dün Sinop'un İnceburun mevkisinde meydana gelen olayda, bölgedekilerin cansız bedeni fark etmesi üzerine ceset savcının incelemesinin ardından bulunduğu kayalıklardan kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yüklenmişti.
Yapılan otopsi sonrası cesedin kimliği, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyündeki Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı olduğu tespit edildi.
Cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1546949155859357696
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