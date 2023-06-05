Kastamonu'da sel... Ekipler sahada

2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle Ezine Deresi'nde su seviyesi yükseldi ve taşmalar meydana geldi.KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu'da Ağlı, Azdavay, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde dün yoğun yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin yaralarını hızla sarmak adına bölgede çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi'ne bağlı ekipler, Azdavay ilçesinde de çalışmalarına devam ediyor.

https://twitter.com/KastamonuBelBsk/status/1665284010489044993

İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı.