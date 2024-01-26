Kastamonu'da otobüs kazası: 6 ölü, 33 yaralı!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün saat 05.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul-Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 33 kişi de yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, tüm sürücülere de seslenerek, "Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" çağrısında bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1750758330530738565

Bu arada edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otobüs Alatarla köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 33 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.