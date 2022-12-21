Kastamonu Bozkurt'ta selzede 46 kişi evlerine kavuştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri zarar görenler kura töreni ile yeni evlerine kavuştu.ANKARA (İGFA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan selde 46 kişinin bodrum kattaki ev ve iş yeri zarar görmüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre kamulaştırılan 46 ev ve iş yerinin yerine, farklı yerlerde TOKİ tarafından yeni daireler yapıldı. Bozkurt Kaymakamlık binasında noter huzurunda çekilen kura ile 24 tane 2+1 daire ile 22 tane 3+1 daire hak sahiplerine verildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, zor bir sürecin sonuna yaklaşıldığını söyledi. İlçede yoğun çalışmanın sürdüğünü anlatan Çakır, "Yağmur çamur demeden gece gündüz demeden vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi eskisinden çok daha iyi şartlarda bir Bozkurt oluşturmak için gece gündüz çalıştık ve iki ay kadar önce ürettiğimiz konutlar, işyerlerinin teslimine başladık. Biliyorsunuz sanayimizdeki dükkanlarımızın kuralarını çektik. Orada şu an esnaf arkadaşlarımız işlerini kurdular, başladılar. Çok da güzel bir ortam oluştu. İnşallah bugün de konutların ilk kura çekimini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Kura çekim törenine, Vali Çakır, Kaymakam Atıcı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Muammer Yanık, AFAD Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Murat Gürsoy ve vatandaşlar katıldı.