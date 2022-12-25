KASKİ’den Tomarza ve Yeşilhisar'da yatırım toplantısı

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Tomarza ve Yeşilhisar ilçelerinde istişare toplantısı düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’yi altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanabilir bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirli periyotlarla ilçe belediyeleri ziyaret edilerek hem geride kalan yılın değerlendirmesi yapılıyor hem de gelecek dönemlerde yapılacak olan yatırımlar masaya yatırılıyor.

Bu kapsamda KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Genel Müdür Yardımcısı, Bazı Daire Başkanları ile birlikte Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ı ziyaret ederek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Genel Müdür Özdemir ve beraberindekilerin ilk durağı Tomarza Belediyesi olurken, Başkan Davut Şahin ve teknik ekibinin katılımı ile geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Genel Müdür Özdemir burada sunum eşliğinde ilçeye yapılan yatırımları anlatarak; bu yıl içerisinde Tomarza’ya 29 bin 892 metre, Yeşilhisar ilçesine ise 21 bin 390 metre uzunluğunda içme suyu, atık su ve yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirildiğini kaydetti. Özdemir, tüm ilçelere ihtiyaçlar dahilinde gerekli planlamaların önümüzdeki yılda devam edeceğini sözlerine ekledi. Başkan Davut Şahin ise KASKİ yatırımları sayesinde ilçenin daha yaşanabilir hale geldiğine işaret ederek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve ekibine teşekkür etti. Daha sonra Yeşilhisar Belediyesi ziyaret edilerek Başkan Halit Taşyapan ve teknik ekibinin katılımı ile 2021 yılının muhasebesi yapıldı, 2023-2024 yıllarını kapsayan yatırım programları değerlendirildi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, KASKİ’nin üstlendiği görevin ne denli zor olduğunu bildiklerini belirterek, “Allah yar ve yardımcıları olsun. Ne zaman bir sorunumuz olsa çözüme kavuşturabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Önemli işlere imza attılar. Aynı hassasiyetle bundan sonra da gerekeni yapacaklarına inanıyorum. Bu kapsamda başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere Genel Müdürümüz Özgür Özdemir ve emeği geçen herkese ilçe halkımız adına teşekkürü borç biliyorum” şeklinde konuştu.