KASKİ’den tam gaz gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda gerçekleştirdiği asfalt yenileme çalışmaları kapsamında yağmur ve kanalizasyon mazgalları temizlendi, mevcut rögar kapağı ve yağmur suyu ızgaraları yükseltilerek asfalt kotuna getirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kış aylarında sürücülerin güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi için Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın Köprülü Kavşak inişi ile Kızılırmak Caddesi arasında asfalt yapım çalışması gerçekleştirildi.

Şehir içi trafiğin aksamaması için gece saatlerinde başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince oluşabilecek su baskınları ve taşkınlara karşı kış hazırlıkları kapsamında kanalizasyon, yağmur suyu ızgaraları titizlikle temizlendi.

Diğer yandan güzergahta yer alan kanalizasyon hattı kapakları ve yağmur suyu ızgaraları yükseltilerek asfalt seviyesine getirildi.

KASKİ ekipleri, kış hazırlıkları kapsamında ihtiyaç önceliğine göre kentin muhtelif yerlerinde kanalizasyon, yağmur suyu ızgara temizliği ile rögar kapağı, içme suyu vana kapağı yükseltme çalışmalarını önümüzdeki günlerde de sürdürecek.