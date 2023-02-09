KASKİ’den önemli duyuru!

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı ilçelerde ve mahallelerde içme suyunda görülen bulanıklığın deprem sonrasında oluştuğunun ifade edildiği belirtilerek, panik yapılacak bir durumun söz konusu olmadığı paylaşıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Yaşanan hadisenin geçici olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizin ana su kaynağı, yağmur ve eriyen kar sularının yer altı sularını beslemesiyle oluşmaktadır. Bazı lokasyonlardaki yer altı sondaj kuyularımız, meydana gelen depremler nedeniyle etkilenmiş olup, su kaynaklarımızda toprak hareketinden dolayı bulanıklık meydana gelmiştir.

Bu durumdan Talas ilçemizde Yukarı, Kiçiköy, Yenidoğan, Mevlana, Harman, Bahçelievler, Tablakaya Mahalleleri, Melikgazi ilçemizde Erenköy, Demokrasi, Bahçelievler, Kılıçaslan, İldem-TOKİ, Battalgazi, Esenyurt, Kıranardı Mahalleleri, Kocasinan ilçemizde Erkilet ve Kocasinan Mahalleleri, Develi ilçemizde ise Camicedit, Aşık Seyrani, Mehmet Akif, Aşağı Everek, Bahçelievler, Yeni, Harman, Yeni Hayat, Mustafa Asım Köksal Mahalleleri etkilenmiştir. İlgili lokasyonlardaki depolarımızda tahliye çalışması yapılarak dezenfekte işlemleri yapılmış olup, düzenli olarak numuneler alınarak takibi yapılmaktadır. Bulanık su ile karşılaşan abonelerimiz su berraklaşana kadar tedbiren suyu dinlendirerek kullanma suyu olarak değerlendirebilirler. Artçı depremlerin azalması ve ilgili bölgelerdeki şebekemizin kendini yenilemesiyle içme suyumuz eski berraklığına kavuşacaktır. Panik yapılacak bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygılarımızla.”