KASKİ’den İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Özvatan İlçesi’ne 6 Milyon 711 bin TL yatırım bedeli ile ‘İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ inşa edildiğini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Sağlıklı altyapı, sağlıklı gelecek anlayışı ile merkez ve ilçelerde her noktaya içme suyu temini, bunun yanı sıra kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarını her geçen gün arttırarak sürdüren KASKİ, çevreci projeler ile de yüklendiği sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyor.

Bu kapsamda çevrenin atık suların olumsuz etkilerinden korunabilmesi için Özvatan İlçesi’ne 6 milyon 711 bin TL yatırım bedeli ile “İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi” inşa edildi.

Son teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılarak, ilçenin gelecek 30 yılı düşünülerek hayata geçirilen proje sayesinde minimum enerji ile atık su arıtma verimi maksimum seviyeye çıkarılacak. Böylelikle çevre ve doğal yaşam atık suların olumsuz etkilerinden korunarak Kızılırmak Havzası’nda oluşacak kirliliğin önüne geçilmiş olunacak.

Toplam yüz ölçümü 4 bin 281 metrekare olan tesiste günlük 700 metreküp, yıl da ise ortalama 255 bin metreküp atık su arıtımı yapılması planlanıyor.

“NE YAPSAK AZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ aracılığı ile merkez ve ilçelerimizde altyapı kavramına giren tüm hizmetlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmeye çalışıldığının altını çizerek, “Gayemiz hizmet etmek. Bu bilinçle imkânlarımız dahilinde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ortam bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu memleket hepimizin. Bu yüzden ne yapsak az” dedi.

Kent genelinde hayata geçirilen önemli yatırımlarla Kayseri’nin geleceğini inşa ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

“Kentimizin nüfusuna bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacının sağlıklı ve kesintisiz temini ile sorunsuz altyapı ağının gerçekleştirilmesinde büyük hizmetlere imza atan KASKİ’miz; suyun yönlendirilmesi, planlaması ve yönetilmesinde çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Sorumluluğumuza giren alanlarda, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bütün gayretimiz, ‘marka şehir’ hedefiyle, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Bu anlamda KASKİ’mizin büyük bir özveri ile Özvatan ilçemize kazandırdığı ‘İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun. Tüm ilçelerimizde ihtiyaca uygun olarak yatırımlarımız sürecek.”