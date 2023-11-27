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KASKİ’DEN Felahiye'ye atık su tesisi

GÜNDEM 27.11.2023, 08:45
KASKİ’DEN Felahiye'ye atık su tesisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Felahiye ilçesine 41 milyon 592 bin TL yatırım bedelli atık su arıtma tesisi inşası için çalışmalar son hızla devam ediyor. Hayata geçirilen projede minimum enerji ile maksimum atık su arıtma verimi de sağlanacak. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Felahiye ilçesinde atık su arıtma tesisi inşa ediyor. Bu kapsamda 41 milyon 592 bin TL yatırım bedelli atık su arıtma tesisi inşası için çalışmalar son hızla devam ediyor. Kent genelinde yatırımlarına devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Felahiye ilçesinde atık su arıtma tesisi inşa ederek, kanalizasyon atıklarının çevreye vereceği zararın önüne geçecek. İlçenin doğal kaynaklarını korumak için hayata geçirilen projede, minimum enerji ile maksimum atık su arıtma verimi de sağlanacak. 

3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ve ilçenin 2058 yılına kadar ki ihtiyacına cevap verebilecek olan atık su arıtma tesisinde günlük ortalama 600 metreküp atık su arıtılacak. Bu sayede çevre ve doğal yaşam, atık suların olumsuz etkilerinden korunarak, oluşacak kirliliğin önüne geçilmiş olunacak.

“ÇEVREMİZİ DAHA YAŞANILABİLİR HALE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin sağlıklı altyapı inşa etmenin yanı sıra öncelikli hedeflerinden bir tanesinin de kullanılan atık suların arıtımını yaparak çevreye sağlıklı bir şekilde dönüşümünü sağlamak olduğunu belirtti. Bu kapsamda nüfusun yoğun olduğu ilçelere atık su arıtma tesisi kazandırmaya gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti: “Önceliğimiz elbette temiz ve sağlıklı içme suyunu en iyi standartlarda halkımıza ulaştırmak. Bununla birlikte insan ve çevre sağlığını korumanın da sorumluluğumuz dâhilinde olduğunu biliyoruz. İşte bu bilinçle yeni projeler ile Kayseri’mizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Felahiye ilçemize 3500 m² alana sahip atık su arıtma tesisi inşa etmek için çalışmalarımıza başladık.”

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