KASKİ’den ERÜ Kan Merkezi'ne destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeli kan stoklarına katkıda bulunmak amacıyla Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi’nin sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına bir kez daha tam destek verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi’nin "Her Damla Kan, Bir Can" sloganıyla sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına belirli periyotlarla destek vermeye devam ediyor.

KASKİ personeli bu kapsamda hem kan bağışına olan duyarlılığı artırıyor hem de kana ihtiyaç duyan hastalara derman oluyor.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve kurum personeli, Genel Müdürlük binası ile Germiraltı Tesisleri’nde kurulan kan bağışı stantlarında ilk olarak kan bağışı formlarını doldurarak, kan testi ve tansiyon ölçümü yaptırdı.

İşlemleri tamamlanan bağışçılar daha sonra kan verme noktalarına geçerek, bağışta bulundular.