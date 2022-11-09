KASKİ’den Bünyan'a dev yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin Bünyan ilçesinde altyapıyı daha sağlıklı yapıya kavuşturmak için yılın ilk 10 ayında toplam 5 milyon 651 bin TL değerinde yatırım yaptığını kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla merkez ve ilçelerde geleceğe yönelik kalıcı hizmetler üreterek önemli çalışmalara imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılında da yatırımlarını aynı kararlılıkla sürdürüyor.

Altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde büyük bir özveri ile yerine getirmeye çalışan KASKİ, sağlıklı ve kaliteli altyapı hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Bu kapsamda tüm ilçelerde olduğu gibi Bünyan’da da geride kalan 10 ayda içme suyu ve kanalizasyon ağı daha güçlü hale getirildi.

Ekipler tarafından muhtelif bölgelerde yeni nesil ve uzun ömürlü malzemeler kullanılarak 3 milyon 868 bin TL değerinde 13 bin 277 metre içme suyu hattı, 1 milyon 783 bin TL değerinde 3 bin 56 metre kanalizasyon hattı imalatı ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

“YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temininden sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımların KASKİ aracılığıyla devam ettiğini kaydetti.

KASKİ tarafından Kayseri'nin sağlam ve modern altyapıya kavuşması için yatırımların hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları aktardı:

“Şehrimizin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını Büyükşehir’e yakışır bir şekilde inşa ediyoruz. Mevcut altyapıyı güçlendirmek için yeni projeler ile aralıksız şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda Bünyan ilçemize sene başından bugüne kadar toplam 5 milyon 651 Bin TL değerinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısı gerçekleştirildi. Memleketimizin insanı için ne yapsak az. Her geçen gün artan çalışma tempomuz ile bundan sonrası için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek.”