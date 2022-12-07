KASKİ’de yangın tatbikatı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeline Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından “Yangın Güvenliği ve Tatbikatı” eğitimi verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan kent genelinde altyapı faaliyetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmeye devam ederken, diğer yandan ise eğitici faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda personeli yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında daha bilinçli hale getirmeyi amaçlayan KASKİ’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından “Yangın Güvenliği ve Tatbikatı” eğitimi gerçekleştirildi.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yangının oluşumu, yangının sınıfları ve müdahale şekli, alınacak ön tedbirler, bina tahliyesi, yangın güvenlik konuları, yanma ve yangın, söndürme maddeleri, yangına müdahale durumları, söndürme cihaz ve ekipmanlarının kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra ise katılımcılara uzman ekipler tarafından yangın söndürme teknikleri, uygulamalı olarak gösterildi.