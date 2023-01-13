KASKİ yüreklere 'su' serpiyor

KASKİ Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları’nda 2022 yılında 8 bin 934 içme suyu numunesinde 103 bin 115 parametrenin analizinin yapıldıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ‘Akreditasyon Belgesi’ne sahip olan Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları’nda 2022 yılında 8 bin 934 içme suyu numunesinde 103 bin 115 parametrenin analizinin yapıldığını belirterek; ‘Kayseri’de sağlıklı ve güvenilir içme suyu olmazsa olmazımızdır’ dedi.

İçme Suyu, Atık Su, Havuz Suyu, Sulama Suyu, Arıtma Çamuru ve Toprak matrikslerinin analizlerinin yapıldığı KASKİ Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları’nda temiz ve sürdürülebilir içme suyuna erişim için 2022 yılında da önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Suyun yönetimi ve sevkiyatından sorumlu KASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde her noktadan belirli aralıklarla numuneler alarak daha da sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişim için 2022 yılında 8 bin 934 içme suyu numunesinde 103 bin 115 parametrenin analizini gerçekleştirdi. Ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 3 bin 516 serbest klor ölçümü yapıldı.

“GÖNÜL RAHATLIĞI İLE TÜKETİLEBİLİR”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin sürekli ve kaliteli içme suyu temini noktasında örnek çalışmalara imza attığını belirterek, kent genelinde musluktan akan suyun gönül rahatlığı ile içilebileceğini kaydetti.

KASKİ'nin akredite laboratuvarları ile hem ülke bazında hem de uluslararası alanda temiz ve güvenilir suyun güvencesi konumunda olduğunun altını çizen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şu bilgileri aktardı:

“KASKİ’miz içme suyu ve atık su laboratuvarları, uluslararası geçerliliği olan birçok belgeyi elinde bulunduruyor. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen ‘Akreditasyon Belgesi’ne sahip. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi’ni elinde bulunduruyor. İşte bu yüzden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te yer alan parametrelerin analizi titizlikle yapılarak içme suyu, insan sağlığına uygun hale getirilip şebekeye veriyor. Kentimiz bu anlamda çok şanslı olup bahsi geçen yönetmelik kriterlerini tamamen sağlamaktadır. Kayseri genelinde içme suyunun tamamını yer altından alarak herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan doğrudan halkımızın kullanıma sunuyoruz. Burada yapılan analiz veya test sonuçları, dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Bu bakımdan vatandaşlarımız sürekli kontrol altında şebekeye verilen sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler.”