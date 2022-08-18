KASKİ'ye tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir merkezi ve kırsal ilçelerde hayata geçirdiği yatırım ile hizmetlerle vatandaşlardan tam not aldı. KASKİ 185 çağrı merkezi üzerinden yapılan 6 bin 25 kişinin katıldığı ankette, vatandaşlar KASKİ hizmetlerini yüzde 95’lik memnuniyet oranıyla değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında altyapıdan ulaşıma, imardan kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarına, eğitimden kültür sanata birçok alanda yatırım ve hizmetlerini Kayserililere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi’nin, altyapı kuruluşu KASKİ, hayata geçirdiği yatırımlarla vatandaşlardan tam not aldı.

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde altyapı yatırımlarını bir bir hayata geçiren KASKİ, 185 çağrı merkezi üzerinden bir memnuniyet anketi yaptı. Ankete katılan 6 bin 25 kişi, KASKi’nin çalışmalarını, KASKİ ekiplerinin arızaya zamanında müdahalesini ve KASKİ çağrı merkezi hizmetlerini değerlendirdi. KASKİ’nin genel hizmetlerinin değerlendirildiği ankette vatandaşlar, hizmetleri yüzde 95 oranında memnuniyetle karşıladı.

KASKİ’DEN MODERN ALTYAPI, ÇEVRE DOSTU YATIRIMLAR

Kent merkezi ve kırsal içlerde kanalizasyon ve içme suyu hizmetlerini aksatmadan yürüten KASKİ, ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış, sık sık içme suyu kayıplarına neden olan ve bakım maliyetlerini artıran şebeke hatları tespit edilerek gerekli yenileme çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların temiz ve kaliteli içme suyu teminini kesintisiz sağlayan KASKİ, öte yandan, kent genelinde yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırarak modern altyapı imalatı gerçekleştiriyor.

KASKİ kurduğu, çevre ve doğal yaşamın, atık suların olumsuz etkilerinden korunmasını sağlayan, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ile de çevre dostu bir hizmet anlayışı ortaya koyuyor.