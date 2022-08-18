KASKİ yatırımları masaya yatırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nde yatırım değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, KASKİ’nin birimlerinde de incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayseri’deki su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu altyapı kuruluşu KASKİ’de, Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir ve üst düzey yöneticileri ile toplantı yaparak proje ve yatırımları değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde birçok konuya değindiklerini, “Kayserililer en iyisini hak eder” mantığı içerisinde kentte hizmet, proje ve yatırımlarını sürdürdüklerini kaydetti.

KASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel değerlendirme toplantısında bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün altyapı zincirlerinin önemli bir halkası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Koordineli ve daima uyumlu çalışıyoruz. KASKİ Genel Müdürlüğü’nün altyapı zincirlerinin önemli bir halkası. Hizmetleri çok kıymetli ve önemli. O yüzden sık sık bir araya gelip, toplantı gerçekleştirip değerlendirmelerde bulunuyoruz.”

Toplantı sonrasında KASKİ’nin birimlerin de incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün personeli ile de bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.