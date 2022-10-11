KASKİ personeline ilk yardım eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeline İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ‘İlk Yardım Eğitimi’ verildi. 2 gün süren eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda personelin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla günlük hayatta karşılaşılan düşme, yaralanma, çarpma, yanma, boğulma gibi hayati tehlike oluşturma ihtimali olan durumlara karşı bilinçlendirilmesi için Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ‘İlk Yardım’ semineri düzenlendi.

Yoğun katılımın sağlandığı eğitimler 2 gün sürerken, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri ilk yardım ekipleri, kanamalar, zehirlenmeler, hava yolu tıkanıklığı, yanık ve donma, kırıklar, boğulma, hayvan ısırmaları konularında interaktif ve uygulamalı olarak temel ilk yardım eğitimi verdi.

Öte yandan eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulurken, başarılı olanlara ‘İlk Yardım’ sertifikası verildi.