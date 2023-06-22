KASKİ'nin kalitesi tescillendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ almaya hak kazandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri genelinde altyapı hizmetlerini büyük bir titizlikle yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 15-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen dış tetkik sürecini başarıyla tamamladı.

BELGE TAKDİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kalite yönetim sürecini her aşamada başarıyla geçerek ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ almaya hak kazanan KASKİ’de, Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş, Daire Başkanı ve kalite yönetim personellerinin katılımıyla belge takdimi gerçekleştirildi.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, programda yaptığı konuşmasında tüm birimler ile kent genelinde altyapıyı dünya standartlarında modern bir yapıya kavuşturabilmek için kalitenin olmazsa olmaz bir unsur olduğuna dikkat çekerken, uzun bir sürecin ardından böylesine önemli bir belgeyi almaya hak kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

