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KASKİ Kayseri'ye 19 milyon kazandırdı

GÜNDEM 05.12.2022, 08:15
KASKİ Kayseri'ye 19 milyon kazandırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılının ilk 11 ayında 19 milyon TL değerinde su kayıp kaçağının önlendiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamasında su israfına dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün Kayseri’nin her noktasına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlamak için gece gündüz demeden fedakârca çalışma yürüttüğünü dile getiren Başkan Büyükkılıç, diğer yandan KASKİ’nin, şebekede meydana gelen kayıp kaçak oranını 2022 yılında da en minimum seviyede tutmayı başardığını belirtti.

“KAYIP-KAÇAKLA MÜCADELEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Dünya genelinde özellikle son yıllarda temiz ve içilebilir suya ulaşmanın bir hayli zorlaştığına işaret eden Başkan Büyükkılıç, kent genelinde fiziki su kayıp kaçaklarını önleme çalışmalarının, Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) sayesinde aralıksız şekilde sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Kayseri genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak su oranını dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ‘Suda sıfır israf’ temasıyla yola çıkılan su verimliliği seferberliği kapsamında yerel yönetimler olarak yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Bu bağlamda KASKİ’miz tarafından kentimiz genelinde birçok noktada su dağıtım şebekesini daha kolay kontrol edilebilir hale getirmek amacıyla İzole Alt Bölge (DMA) oluşturarak SCADA sistemi sayesinde kolaylıkla takibi yapılıyor. Yapılan bu çalışmalar ile birlikte sistemde yüksek basınç olan alt bölgeler tespit edilerek basınçlar düşürülüyor. Kayıp kaçaklarda; su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin deforme olması, şebeke borularının ekonomik ömrünü yitirmesi gibi pek çok neden var.”

“19 MİLYON TL DEĞERİNDE 2 MİLYON 200 BİN METREKÜP SU KAÇAĞINI ÖNLEDİK”

Büyükkılıç, mevcut su kaynaklarını korumak kadar, sürdürülebilir olmasını sağlamanın da bir o kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu kapsamda Kayseri genelinde 58 alt bölgemizde SCADA sistemimiz sayesinde 2022 yılının ilk 11 aylık diliminde 30 bin kişinin yıllık su ihtiyacı olan 19 milyon TL değerinde 2 milyon 200 bin metreküp su kaçağını önledik. Bu sayede su kaybının önüne geçerek hem sisteme kazandırdık hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçtik. İsrafı önlemek için kentimizin tüm caddelerinde ve sokaklarında arama tarama ve dinleme faaliyetlerimiz 7/24 esasına göre devam edecek. Suyun yönetilmesi konusunda tabi ki vatandaşlarımıza da büyük iş düşüyor. Her zaman söylüyoruz. Su milli bir servettir. Bu yüzden israftan kaçınmak için daha hassas olmalıyız” diye konuştu.

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