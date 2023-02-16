KASKİ Kahramanmaraş'ta görev başında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş’ta içme suyu iletimini sağlamak için yoğun bir şekilde uğraş verdiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü depremin ardından içme suyuna erişimi sağlamak için bölgeye giderek çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm birimler ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaraları bir nebze olsun sarabilmek için çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğünü kaydetti.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkânları seferber ederek bölgeye ulaştıklarını aktaran Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“KASKİ ekiplerimiz bölgede gerçekten çok zor şartlarda fedakârca çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu, atıksu, mekanik-elektrik ekipleri sahada altyapı kavramına giren tüm hizmetleri yeniden işlevsel hale getirmeye çalışıyorlar. Depremzedelerin yaşamın temel kaynağı olan suya erişimde mağduriyet yaşamamaları için zarar gören hatlar titiz bir çalışma ile eski haline kavuşturuluyor. Ekiplerimiz su temin ve dağıtım tesislerinde elektrik sistemlerinde yaşanan aksamaları önce tespit ediyorlar, daha sonra hızlı bir şekilde onararak su iletimi sağlıyorlar. Sıkıntı yaşanan yerlerde bölge sorumlusu ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde hareket edilerek mağduriyet önleniyor. Bu kapsamda arıza tespit edilen elektrik trafoları, elektrik panoları, su pompaları onarılarak yeniden faaliyete geçiriliyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde ise hidrafor sistemi devreye alınarak kesintisiz bir şekilde su iletimi sağlanıyor. Bölgede birçok kurum ve kuruluş depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için canla başla mücadele ediyorlar. KASKİ ekiplerimiz de gerçekten ellerinden gelenin fazlasını yapmak için mücadele veriyorlar. Bölgede içme suyu ve atık su ile ilgili altyapı konusunda en büyük desteği veren KASKİ’miz olmuştur. Rabbim destek olan herkesten razı olsun. Bu büyük acının yaralarını inşallah hep birlikte saracağız.”