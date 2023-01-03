KASKİ istişareyi Develi'de sürdürdü

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçelerde gerçekleştirilen yatırımların ele alındığı istişare toplantılarına Develi ilçesi ile devam edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, bir yandan geride kalan yılın diğer yandan yeni yılda gerçekleştirilecek olan yatırımların ele alındığı ilçe istişare toplantılarını hız kesmeden sürdürüyor.

Tomarza ve Yeşilhisar’ın ardından Develi’yi ziyaret eden KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, ilgili daire başkanları ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı sayesinde 2022 yılında ilçede gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Devamında ise 2023 yılında ihtiyaç önceliğine göre hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar detaylı bir sunum eşliğinde anlatıldı.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, 2022 yılında tüm ilçelerde olduğu gibi Develi’de de sağlıklı bir şekilde işleyen altyapının devamlılığını sağlayabilmek için gerekli çalışmaların hassasiyetle yapıldığını kaydetti.

Geride kalan zaman diliminde 33.375 metre içme suyu, 14.787 metre atıksu ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildiğini, bunun yanı sıra mevcut hatlarda ise iyileştirme yapıldığını belirten Özdemir, yatırımların 2023 yılında da hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile her zaman koordineli bir şekilde çalışma yürütüldüğünü, bununla birlikte KASKİ yatırımları sayesinde ilçenin daha yaşanılabilir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Yapılan yatırımların çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Cabbar, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve emeği geçenlere teşekkür etti.